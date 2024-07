Dovbyk Milan, i rossoneri tengono CALDA la pista: l’ucraino ha una cosa in COMUNE con Zirkzee, obiettivo principale per l’attacco

L’estenuante ricerca del nuovo centravanti da parte del calciomercato Milan ha fatto si che parallelamente all’obiettivo numero uno, che resta Joshua Zirkzee, si lavorasse su altri profili come Artem Dovbyk.

Come spiega TMW, i rossoneri hanno tenuto calda la pista col Girona, anche se il club spagnolo non ha alcuna intenzione di cederlo per una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria che è di 40 milioni di euro, lo stesso valore di quella dell’olandese del Bologna.