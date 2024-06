Dovbyk Milan: è lui la principale ALTERNATIVA a Zirkzee. Contatti vivi, spunta il possibile incastro per il suo arrivo

Dovbyk Milan: è lui la principale ALTERNATIVA a Zirkzee. Contatti vivi, ecco l’incastro per il suo arrivo in rossonero

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, accanto al nome di Joshua Zirkzee che resta l’indiziato principale a ricoprire il ruolo di nuovo numero 9 del Milan, spunta un altro candidato.

Non tramonta, infatti, l’opzione che porta ad Artem Dovbyk del Girona. Non è lui la prima scelta, come detto, ma rimangono vivi i contatti anche per l’ucraino. Se non dovesse andare in porto l’operazione Zirkzee, ecco che il nome di Dovbyk salirebbe in prima fila.