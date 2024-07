Dovbyk Milan, un italiana si INSERISCE e prova a BLOCCARE l’affare con l’Atletico Madrid! I rossoneri ci ripensano? Le ultime

Presente per parecchio tempo nella lista dei profili graditi dal mercato Milan per il proprio attacco, Artem Dovbyk sembrava ad un passo dall’addio al Girona per trasferirsi all’Atletico Madrid, con un accordo tra i due club già trovato per circa 40 milioni di euro. Come fa sapere Sky Sport, però, ci potrebbe essere una clamorosa svolta nell‘operazione, che sarebbe messa a rischio dall’inserimento di un club italiano.

Si tratta della Roma. L’attaccante ucraino aveva raggiunto un’intesa con l’Atletico Madrid, senza ancora l’ok formale per concludere il trasferimento e quindi viaggiare verso Madrid, adesso la Roma potrebbe valutare le potenzialità per inserirsi. Il Milan ci ha fatto di nuovo un pensierino, il suo nome era stato accostato ai rossoneri nelle scorse settimane, ma in questo momento non hanno la possibilità di presentare un’offerta da queste cifre. La Roma ci prova, sa che sarebbe un’operazione molto complicata con i Colchoneros che sono molto avanti nei discorsi.