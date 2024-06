Dovbyk Milan: l’attaccante ha messo questo club in cima alla lista dei suoi desideri! ULTIMISSIME sul suo futuro

Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Artem Dovbyk, attaccante di proprietà del Girona finito nelle ultime settimane anche nel mirino del calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato da Sportitalia, l’ucraino (che ha una clausola da 40 milioni) predilige la permanenza in Liga e avrebbe messo un club in particolare in cima alla lista dei suoi desideri: si tratta dell’Atletico Madrid.