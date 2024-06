Dovbyk Milan, l’identikit dell’ALTERNATIVA a Zirkzee: in questa stagione ha DISTRUTTO un record che durava da 16 anni, ecco quale

La grande alternativa a Zirkzee, con cui si sta cercando di arrivare al dunque per quanto riguarda le commissioni all’agente, è l’attaccante del Girona, Dovbyk.

L’ucraino piace molto al calciomercato Milan che l’ha praticamente blindato in vista di cosa accadrà con l’attaccante del Bologna. In una stagione straordinaria, con il Girona che ha conquistato la Champions League, ha segnato ben 24 gol diventando capocannoniere. Per la prima volta dopo 16 anni, il capocannoniere della Liga non è un calciatore del Real o del Barcellona.