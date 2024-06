Douglas Luiz Milan, il brasiliano VICINISSIMO all’approdo in Italia: c’è l’accordo con quel club

Douglas Luiz Milan, il centrocampista brasiliano VICINISSIMO all’approdo in Italia: c’è l’accordo con quel club di Serie A

Accostato anche al calciomercato Milan, il futuro di Douglas Luiz potrebbe essere davvero in Italia e in Serie A, ma non in rossonero. La Juve fa sul serio per il centrocampista dell’Aston Villa, con la quale ha trovato un accordo che coinvolge anche altri calciatori. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio.

DI MARZIO – «Juventus, Douglas Luiz sempre più vicino. Operazione con l’Aston Villa impostata su un conguaglio tra i 18 e i 20 milioni di euro cash più i cartellini di McKennie e Iling Jr. Ancora qualche giorno per la definizione, ma affare sempre più in chiusura».