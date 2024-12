Dorgu Milan, valutazione monstre e concorrenza in aumento: cosa filtra sul terzino

Dorgu Milan, servono 40 milioni di euro per strappare il terzino al Lecce: concorrenza in aumento tra Italia ed estero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sta aumentando nel calciomercato Milan la concorrenza per Dorgu del Lecce, vero e proprio pupillo di Moncada e Ibrahimovic.

Napoli, pronto l’assalto a Dorgu per gennaio: 30 milioni sul piatto per il nuovo Hakimi. Su Dorgu lavorano forte Lipsia e West Ham. De Laurentiis vuole muoversi subito: Dorgu resterebbe in prestito al Lecce fino all’estate. Il Lecce chiede 40 milioni. Rossoneri sempre vigili.