Doppietta Lewandowski, il Barcellona pareggia contro il Milan: pasticcia ancora la difesa – VIDEO

Doppietta Lewandowski, il Barcellona pareggia contro il Milan: pasticcia ancora la difesa. Il VIDEO della rete del pareggio

Super azione dei blaugrana per il pareggio in Barcellona Milan. Tocchi rapidi con Raphinha che ha tagliato in due la difesa del Milan: Pau Victor scappa via a Thiaw, cross per Lewandowski (lasciato libero da Tomori) che non sbaglia davanti a Torriani.

DOBLETE DE LEWANDOWSKI



ASISTENCIA DE PAU VÍCTOR!!! pic.twitter.com/ZcSYDnVwQa — Jeff (fan) (@JeffFcb14) August 7, 2024

Difesa rossonera rivedibile proprio come sulla prima rete del Barcellona. Il video del gol del pareggio pubblicato su X.