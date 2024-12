Donnarumma, bruttissimo scontro con Singo! Volta insanguinato per l’ex Milan – FOTO e VIDEO

Donnarumma, l’ex portiere del Milan è stato vittima di un duro scontro di gioco con Singo durante PSG e Monaco

Bruttissimo scontro di gioco che ha visto coinvolto Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan.

Nel corso del match tra PSG e Monaco, valido come anticipo della 16ª giornata di Ligue 1, accade un brutto incidente. La partita di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, è durata solo 22 minuti dopo un contrasto di gioco avventato con Wilfred Singo. In un’azione apparentemente innocua, il terzino destro del Monaco ed ex Torino è andato a colpire il portiere italiano, ex Milan, in uscita per sventare un tentativo di pallonetto diretto verso la porta.

Colpo sotto totalmente sbagliato da Singo, visto che la suola della sua scarpa è finita dritta sul volto di Donnarumma. Il portiere italiano, completamente stordito e con il viso visibilmente segnato da un lato e insanguinato.