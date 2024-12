Donnarumma, il retroscena sull’ex Milan è da non credere! C’entra Luis Enrique, cosa è successo

Donnarumma, l’ex portiere del Milan potrebbe decidere di lasciare il PSG la prossima estate: il retroscena con Luis Enrique

Come riferito dal Corriere dello Sport, Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan, potrebbe lasciare il PSG al termine della stagione in corso.

Luis Enrique ha fatto capire che preferisce un portiere che sappia usare – e bene – i piedi, da sempre il punto debole di Gigio. Per Donnarumma sono momenti sportivamente difficili. Il trattamento che sta ricevendo potrebbe portare a una separazione la prossima estate.