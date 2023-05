Netta sconfitta del Chelsea contro il Manchester United. Nel match di Old Trafford in campo 3 obiettivi sul mercato del Milan

Netta sconfitta del Chelsea contro il Manchester United. Nel match di Old Trafford in campo 3 obiettivi sul mercato del Milan:

tra i vari Chukwuemeka, Loftus Cheek e Ziyech solo il primo è partito titolare con gli altri due entrati all’82. Per il marocchino c’è stato il tempo di servire l’assist per Joao Felix, accostato anche lui in passato al Milan, per il gol della bandiera.