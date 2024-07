Diritti TV, Milan e altri tre club chiedono RISARCIMENTI miliardari: ecco per quale MOVITO e cosa succede adesso

Particolare retroscena svelato dall’agenzia della Reuters. La lega e numerosi club italiani starebbero sferrando un attacco verso le tre agenzie che si sono occupate della vendita dei diritti tv internazionali tra il 2008 e il 2018. Secondo l’agenzia la richiesta sarebbe miliardaria, figlia dei (presunti) danni causati dalla strategia del ‘cartello’ per far calare il prezzo di vendita.

I club coinvolti? Sarebbero (per il momento) Inter, Milan, Torino, Fiorentina ma anche la stessa Serie A come specifica la nota piattaforma Calcio e Finanza. La richiesta – come anticipato miliardaria – ammonterebbe a 1,8 miliardi di euro. Esperti nominati dal tribunale di Milano (dove sarebbero state citate in giudizio le tre agenzie appunto) dovrebbero valutare l’entità dei danni entro aprile 2025 dopo che la Serie A aveva cercato soluzioni extragiudiziali, non trovando però il successo sperato nelle negoziazioni. Il condizionale in questi casi è comunque d’obbligo, si attendono novità e informazioni più dettagliate nelle prossime ore.