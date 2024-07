Diogo Leite Milan, il difensore STRIZZA L'OCCHIO ai rossoneri: «È un grande club. Quando senti del loro interesse...»

Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino che piace al calciomercato Milan, ha parlato così dell’interesse dei rossoneri

Intervistato da A Bola, l’obiettivo del calciomercato Milan Diogo Leite ha parlato così del suo futuro e dell’interesse dei rossoneri nei suoi confronti.

PAROLE – «Se si presenta una buona opportunità per il club e per me vedremo. Presto verrà presa la decisione migliore per entrambi. Il Milan è un grande club lo sanno tutti. È bello quando senti l’interesse di altri club vuol dire che il tuo lavoro è riconosciuto».