Dia Milan, un club italiano fa sul SERIO per il senegalese: tentativo CONCRETO in vista? Ultimissime

Accostato in passato anche al Milan, Boulaye Dia potrebbe restare in Serie A. Un club italiano fa sul serio per accaparrarsi il senegalese

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, Boulaye Dia rimane l’obiettivo principale della Lazio per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore, che in passato era stato accostato anche al calciomercato Milan, è considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo biancoceleste.

Nonostante l’interesse di altri club, la Lazio sembra intenzionata a fare un tentativo concreto per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante senegalese.