Di Marzio sicuro sulle scelte di mercato del Milan nella sessione di gennaio: le parole!

Intervenuto negli studi di Sky Sport, ecco le parole di Gianluca Di Marzio riguardo le possibile mosse di mercato del Milan a gennaio

PAROLE – «Pesantemente non credo. Almeno un tassello lo sistemerà, proverà a prendere un centrocampista anche se ora tornerà Bennacer e bisognerà capire le condizioni fisiche del giocatore. Ma comunque penso in quel ruolo lì. Se vai a guardare le altre situazioni in altri reparti alternative ce ne sono in tutti i ruoli».