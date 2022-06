Di Marzio: «Maldini e Massara, ecco come stanno le cose sul rinnovo»

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Milan sulla vicenda relativa al rinnovo di Maldini e Massara

intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così di Maldini e Massara:

«Da quello che ho capito Maldini e Massara non ne fanno neanche una questione economica, è una questione legata a poteri, deleghe. Sta di fatto che neanche oggi è arrivata la firma sul contratto. In questo momento, all’interno del gruppo dirigenziale del Milan, c’è una situazione che va sottolineata perché credo che non sia mai successo all’interno della storia del calciomercato che due dirigenti che hanno vinto lo scudetto al 30 di giugno non abbiano ancora rinnovato il contratto».