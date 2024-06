Di Lorenzo Milan, il terzino DRIBBLA sul suo futuro: cosa ha detto in conferenza stampa - Milan News 24

Giovanni Di Lorenzo, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale

Giovanni Di Lorenzo, obiettivo del mercato Milan, dal ritiro dell’Italia è intervenuto in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto sul suo futuro.

CONTE E SPALLETTI – «Sicuramente sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile. Tutti e due hanno raggiunto la nazionale italiana. Quindi solo complimenti ed è un onore essere allenati da loro».

VOCI DI MERCATO – «Io sono serenissimo. Sto preparando questo Europeo, il secondo Europeo che è qualcosa di bello. Perchè comunque può sembrare tutto normale, ma per me, che ho fatto un percorso vendendo dal basso, raggiungere il secondo Europeo, è un qualcosa di bello e di questo sono orgoglioso e la concentrazione è massima su questa competizione, dove voglio far bene. Voglio far bene, per accantonare una stagione mia e del Napoli, per cercare di far bene e raggiungere i migliori risultati possibili».