Di Lorenzo Milan: la Juventus in pole per il terzino, l’IDEA di De Laurentiis per il futuro

Di Lorenzo Milan, la Juventus preme per l’arrivo del capitano del Napoli: cifre e dettagli del possibile affare. L’idea di De Laurentiis

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve sarebbe in prima fila per l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo, in uscita dal Napoli dopo lo strappo delle ultime settimane che ha portato il giocatore ad avere un confronto col DS Manna dove ha chiesto ufficialmente la cassione.

Antonio Conte proverà a far cambiare idea al suo capitano, ma De Laurentiis si prepara già alla cessione, possibilmente all’estero per non rinforzare dirette rivali. Ad oggi però le piste che portano fuori dall’Italia non hanno trovato conferme, mentre i bianconeri sono in prima fila, seguiti a ruota dall’Inter che potrebbe tentare l’affondo in caso di cessione di Dumfries e dal calciomercato Milan

A Torino il ragazzo andrebbe a guadagnare sui 3,5 milioni di euro, stessa cifra attualmente percepita in azzurro, con contratto probabilmente fino all’estate del 2028. Costo del cartellino sui 20 milioni di euro, ma si proverà a trattare al ribasso con i partenopei, impresa non facile.