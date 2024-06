Di Canio spara a zero su Leao: «Con quella tecnica potrebbe fare qualsiasi cosa! Finisce le azioni nel nulla, si inciampa e torna trotterellando». Le parole

L’ex calciatore Paolo Di Canio ha analizzato a SkySport le ultime prestazioni del rossonero Leao con il Portogallo a Euro2024.

PAROLE – «Nelle prime due partite ha avuto 20 palloni per puntare 1 vs 1. Non ha saputo scegliere come in Italia a fare la scelta giusta. Con quella tecnica e capacità potrebbe fare davvero qualcosa, spostare e crossare o finire l’azione. Invece finisce nel nulla come al Milan, non fa la scelta all’ultimo centimetro, inciampa, perde palla e torna trotterellando».