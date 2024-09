Leao Milan, Di Canio ATTACCA: «Corpo ESTRANEO, è il primo ad ANDARSENE quando il Milan è in difficoltà». La frecciata

Di Canio a Sky Sport ha lanciato una frecciata in direzione di Leao. Queste le parole sull’attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Leao deve mettersi in testa di gettare il cuore oltre l’ostacolo, essere più empatico possibile con i compagni, sacrificarsi, fare una scivolata, dare un segnale. È il piu rappresentativo a livello tecnico e di qualità, ma è il primo ad andarsene quando ci sono le difficoltà, è come se fosse un corpo estraneo. E questo non può accadere in un grande club come il Milan».