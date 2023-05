Palo Di Canio ha parlato a Sky prima del ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan. Le dichiarazioni

Paolo Di Canio a Sky prima di Inter Milan.

«Il Milan non deve pensare al campionato, stasera ti giochi il tutto per tutto. Giusto rischiare Leao. Si creeranno delle situazioni tattiche interessanti, l’esperienza in campo può fare la differenza. E’ la chiave per avere una speranza di recuperare il risultato. »