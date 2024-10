Dest Milan, il RETROSCENA con Pioli: «Parlava SOLO in italiano! So cosa DEVO FARE per tornarci». Le ultimissime notizie

Sergino Dest, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a The Athletic.

DEST SU PIOLI – «È stata una lezione molto importante. Se vado in un altro posto, devo essere pronto mentalmente. Non riuscivo a comunicare con Pioli. Parla solo italiano, quindi abbiamo dovuto ricorrere ad un interprete. Non ho giocato molto».

DEST SUL MILAN – «Mentalmente non ero pronto. Ero troppo concentrato sul Barca e non mi rendevo conto di quanto il Milan fosse un grande club. Pensavo che mi avessero mandato in prestito per giocare. Ho sperimentato cosa vuole dire stare ai massimi livelli e so cosa fare per tornarci».