Depay Milan, che ruolo occuperebbe in rossonero? Svelata la possibile posizione dell’obiettivo di mercato in caso di approdo

Il giornalista Baiocchini ha svelato a SkySport la posizione che occuperebbe l’obiettivo del calciomercato Milan Depay in caso di arrivo in rossonero. L’olandese non sarebbe una prima punta ma più che altro un giocatore per aiutare l’attaccante come ha fatto in questi ultimi anni

PAROLE – «Dovbyk è un’alternativa a Zirkzee ma ce ne sono altre. Demirovic e si parla tanto di Abraham, sul quale non abbiamo avuto tanti riscontri. C’è anche l’ipotesi Depay, ma non come prima punta e per questo potrebbe arrivare indipendentemente da Zirkzee».