Depay Milan, la pista resta VIVA! Dialoghi in corso, SPUNTANO le richieste dell’olandese

Depay-Milan, l’olandese resta una possibilità concreta per l’attacco del club rossonero come possibile colpo a zero. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, nel calciomercato Milan resta viva la pista che porta a Memphis Depay per la prossima stagione. L’attaccante olandese, attualmente svincolato dopo la scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, può essere un’occasione a zero per completare il reparto offensivo oltre l’imminente arrivo di Morata.

I dialoghi sono in corso: al momento Depay chiede un contratto di almeno 2 anni a 5 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Il Milan sta ragionando sul da farsi.