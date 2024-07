Depay Milan torna di moda! Il possibile ingaggio e il bonus alla firma: tutti i DETTAGLI sul futuro dell’olandese

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, sarebbe tornato di moda il nome di Memphis Depay per l’attacco del Milan. Oltre a Morata, il Diavolo potrebbe mettere a segno un altro colpo per il reparto offensivo.

Essendo svincolato non c’è alcun problema per quanto riguarda il cartellino. Qualche difficoltà in più si potrebbe avere invece per quanto concerne l’ingaggio (l’olandese chiede 5 milioni di euro per 2-3 anni) e il bonus alla firma.