Denkey Milan, è LUI il dopo Jovic in rossonero? Moncada in PRESSING, le ultime

Denkey-Milan, può essere lui il dopo Jovic in rossonero: primi contatti col Cercle Bruges da parte di Moncada. Tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, uno dei profili attenzionati dal calciomercato Milan per l’eventuale centravanti di riserva, colui che potrebbe prendere il posto di Luka Jovic in caso di mancato rinnovo, c’è anche Denkey, attaccante del Cercle Bruges.

Moncada ha avviato i primi contatti con il club e con il giocatore, che ha aperto alla destinazione rossonera: la valutazione è di 20 milioni euro.