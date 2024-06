Denkey Milan, è lui l’ULTIMISSIMA idea per l’attacco dei rossoneri. Tutti gli aggiornamenti

Denkey Milan, è il centravanti del Cercle Bruges l’ULTIMISSIMA idea per l’attacco dei rossoneri. Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato Milan continua a lavorare in maniera attiva in queste settimane per costruire la rosa del futuro. Non solo il 9, il club è alla ricerca anche di una sua alternativa.

Proprio per questo motivo i dirigenti rossoneri stanno monitorando molto attentamente il profilo di Denkey, centravanti del Cercle Bruges. Il togolese classe 2000 potrebbe essere il bomber di scorta a lungo inseguito. Lo scrive Tuttosport.