Denis SICURO su Morata: «Farà benissimo, è quello che serve al Milan, così aiuterà la squadra»

Le parole di German Denis, ex attaccante, espressosi così a Sky Sport su Alvaro Morata tornato in Italia e pronto a cominciare la sua avventura al Milan

LE PAROLE – «Morata non è cambiato solamente a livello calcistico, ma è diventato proprio un leader. È diventato il capitano della sua Nazionale, ha detto delle cose coerenti. È migliorato tantissimo, lo vedo sempre meglio, è l’attaccante di cui il Milan aveva bisogno. Secondo me farà benissimo, ha la mentalità del grande campione, lavora in fase di non possesso, fa gol, fa giocare la squadra. Un giocatore intelligente e maturo»