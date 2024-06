De Zerbi Milan: il tecnico resta senza panchina dopo l’addio al Brighton! Cosa filtra sul futuro dell’ex obiettivo rossonero

De Zerbi Milan: il tecnico resta senza panchina dopo l’addio al Brighton! Ecco il futuro dell’ex obiettivo rossonero

Come riferito da Goal.com, a meno di clamorosi colpi di scena, dopo l’addio al Brighton Roberto De Zerbi dovrebbe restare fermo all’inizio della stagione 2024/25. Nonostante le tante voci su presunti interessamenti di alcuni grandi club come Milan, Manchester United, Chelsea e Barcellona, il tecnico italiano non è riuscito a trovare una nuova squadra.

Dopo la rottura col Brighton De Zerbi aveva detto: «Lasciare ora mi da il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei piani futuri». Per questo motivo, l’ex Sassuolo aspetterà l’occasione giusta per ripartire, accettando una sfida che lo esalti e gli permetta di esprimere al meglio la sua idea di calcio.