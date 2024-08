De Rossi NON HA DUBBI: «Abbiamo fatto un mercato migliore di LORO! Sulla lotta scudetto…». Le parole del tecnico della Roma

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa del mercato della Roma, protagonista dello scambio Abraham-Saelemaekers con il Milan. Di seguito le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida con la Juve:

PAROLE – «Rispetto alla Roma di maggio fare un bollettino è difficile, lì avevamo mesi di lavoro alle spalle. Sono stato supportato in ciò che avevo chiesto. Per me abbiamo fatto un mercato migliore dell’Inter paradossalmente. Loro hanno aggiunto pezzi piccoli ad una squadra che andava già bene e fanno già paura a tutti. Quello vuol dire avere una direzione importante. Se continueremo a lavorare come abbiamo lavorato in questo mercato non vedo problemi a vederla lottare per lo Scudetto. Non è una cosa che raggiungi in pochi mesi, ma la direzione è giusta. Sarà sempre più facile fare mercato. I patti fatti all’inizio sono stati rispettati. C’è stata collaborazione».