De Ketelaere Milan, PIOVONO CONFERME! Accordo con l’Atalanta, CAMBIANO le cifre dell’operazione

De Ketelaere-Milan, piovono conferme sul buon esito dell’operazione: cambiano le cifre, oggi la possibile fumata bianca

Come riportato da Nicolò Schira, arrivano importanti conferme sull’accordo trovato tra il calciomercato Milan e l’Atalanta per quanto riguarda il riscatto di Charles De Ketelaere dopo l’anno trascorso a Bergamo in prestito.

Il club rossonero ha concesso un piccolo sconto sia sulla cifra del riscatto (che passa da 23 a 22 milioni di euro) sia sui bonus (che passano da 4 a 2). L’ultimo dettaglio è legato alla percentuale sulla futura rivendita: oggi i club decideranno se lasciarla al 10%, dimezzarla o toglierla del tutto.