De Ketelaere Atalanta, il rimpianto per il Milan aumenta: 10 gol in 23 partite stagionali, numeri impressionanti del belga decisivo contro l’Empoli

De Keteleaere ha trascinato l’Atalanta alla vittoria contro l’Empoli segnando una doppietta ed in particolare il gol decisivo del 3-2 finale all’86’ con una splendida azione personale.

I numeri stagionali del belga sono a dir poco impressionanti: 10 gol (5 in campionato, 3 in Champion, 2 in Coppa Italia) in 23 partite più 5 assist. E il rimpianto in casa Milan non può far altro che aumentare…