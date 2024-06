De Grandis non è CONVINTO da Jovic: «Ha il colpo per fare gol ma…». Le dichiarazioni del giornalista dopo il match della Serbia

Il giornalista di SkySport De Grandis ha parlato del rossonero Luka Jovic autore del gol decisivo nel match tra Serbia e Slovenia. Un gol che ha permesso alla sua nazionale di avere ancora una speranza per una possibile qualificazione.

PAROLE – «Non mi ha convinto per come ha giocato in questo avvio di Europeo ma è uno che ha il colpo per fare gol. Con il Milan riesce spesso a trovare lo spunto in area di rigore».