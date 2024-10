David Milan, la soffiata sul canadese spiazza i tifosi! Due i tentativi dei rossoneri, la clamorosa ricostruzione

David Milan, clamoroso retroscena sull’attaccante del Lille: i rossoneri ci hanno già provato due volte. La ricostruzione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non è la prima volta che il calciomercato Milan si interessa a Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e occasione ghiotta a parametro zero.

Il Milan ci aveva già provato sul finire dell’estate 2023 dopo il fallimento della trattativa Taremi e lo scorso aprile prima di dirottare le proprie attenzioni su Zirkzee e poi Morata. La terza sarà la volta buona?