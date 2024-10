David Milan, il canadese CONTINUA A STUPIRE: la sua ultima PRESTAZIONE…Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Jonathan David è sicuramente uno dei nomi più appetibili in scadenza a parametro zero. In passato, il calciatore canadese, è stato un obiettivo del calciomercato Milan. In estate, con ogni probabilità, andrà via dalla squadra francese del Lille.

Intanto, l’attaccante, continua a stupire. Nell’ultima partita di campionato francese David ha realizzato una tripletta nella vittoria per 0-3 contro Le Havre. E questa sera affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti…