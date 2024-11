David Milan, un club italiano lo segue attentamente: c’è concorrenza in Europa

David Milan, strada in salita quella per arrivare al giocatore canadese: la Juve lo segue. Richieste e concorrenza

Come ricorda il Corriere dello Sport, la prossima estate Jonathan David potrebbe liberarsi a parametro zero. Il canadese non lascerà il Lille a gennaio, ma a fine stagione potrebbe diventare una grossa occasione. Il calciomercato Milan sembra più defilato nella corsa all’attaccante, mentre sembra più decisa la Juventus.

Il club bianconero, però, sa che la strada per il giocatore è in salita. In primis bisogna fare i conti con la concorrenza dei club di Premier (Arsenal, Liverpool, Newcastle, Chelsea e Tottenham), oltre che del Barcellona. E poi le richieste dell’entourage non sono certamente semplici da esaudire: 6 milioni a stagione al ragazzo, 10 di commissioni. Cifre importanti, che ad oggi da Torino non possono permettersi.