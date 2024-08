Damiani DUBBIOSO: «Le scelte fatte dal Milan NON mi convincono. Theo è stato l’anello debole…». Le dichiarazioni

L’agente di mercato Oscar Damiani ha parlato a 1 Station Radio per analizzare il calciomercato Milan e la prestazione contro il Parma.

PAROLE – «Le scelte fatte dal Milan non mi convincono al cento per cento e l’inizio di campionato ne è la dimostrazione, perché non è stato esaltante. Theo è stato anello debole col Parma: è genio e sregolatezza: ha grandi qualità, ma in difesa si fa sorprendere spesso. dev’essere sempre al massimo per rendere e per fare bene nel suo Milan».