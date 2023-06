Oscar Damiani è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare l’addio al Milan di Maldini e Massara

«Quando la società cambia un po’ di proprietà questo può succedere. Maldini e Massara per me hanno fatto molto bene. Nono lasciano per i risultati ma, probabilmente, per una diversa veduta sul futuro. La società sembra voglia fare una politica diversa. Rimarrà Moncada che è molto bravo»

ALGORITMO – «Io sono sempre aperto all’innovazione. Sono dell’idea, però, che l’occhio buono sia meglio di qualsiasi tecnologia. Se per me si ha l’occhio buono e si sono viste molte partite si fa meglio della tecnologia. È una cosa molto americana che, sicuramente, può portare qualcosa ma penso che nel basket sia più facile raccogliere dati. Nel calcio ci sono più variabili»