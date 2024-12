Cristante Milan, è lui l'ultima idea per il centrocampo! Ghisolfi propone quello scambio, può andare in porto perchè... Ultimissime

Cristante Milan, il centrocampista della Roma ed ex rossonero è l’ultima idea del Diavolo per il centrocampo: scambio con Saelemaekers?

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe pensare a Bryan Cristante della Roma per gennaio.

L’intenzione dei giallorossi sarebbe quella di impostare uno scambio alla pari con Saelemaekers sulla base di 15-18 milioni di euro, ovvero la valutazione che il Milan fa del belga (per il quale lo scambio alla pari con Abraham risulta molto complicato per ingaggi e valutazioni). Cristante sarebbe utile anche per il discorso delle liste: sono attesi aggiornamenti.