Cristante Milan, il centrocampista potrebbe essere l’uomo GIUSTO per i rossoneri. Ma c’è un’altra PRETENDENTE

Bryan Cristante potrebbe un’occasione last minute per il calciomercato del Milan. Ma per il giallorosso c’è un’altra pretendente

La lite tra Cristante e De Rossi potrebbe avere ripercussioni sul mercato del Milan, scrive calciomercato.com. Il centrocampista, in rotta con l’allenatore della Roma, potrebbe lasciare i giallorossi in prestito.

Il Milan, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, vede in Cristante un’opzione interessante. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile rossonero, occuperebbe uno slot per italiani e il suo arrivo potrebbe facilitare la trattativa della Roma per Koné.

La Fiorentina è un’altra possibile destinazione per Cristante. I viola, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, potrebbero sfruttare la situazione per portare il giocatore a Firenze in prestito. Il futuro di Cristante è ancora incerto, ma le prossime ore saranno decisive.