Criscitiello attacca il Milan: «Obbligati a nascondersi e passare da dietro». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Michele Criscitiello ha criticato nuovamente il Milan. Di seguito le sue parole pubblicate sui sulla scelta dei dirigenti di passare da un ingresso diverso (non davanti ai tifosi) per la festa per i 125 anni.

«Non ha senso organizzare una festa ed entrare da dietro perché obbligati a nascondersi. Lasciare mister e calciatori a fare la passerella tra cori e insulti dei tifosi. Il Milan sta sbagliando tutto: in campo ma anche fuori. Serve, per iniziare, chiarezza sulla proprietà»