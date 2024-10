Crespo dice la sua su Leao: «Mi viene in mente ci sia confusione in lui. Non ha ancora raggiunto maturità, non basta questo»

Le parole di Hernan Crespo, ex calciatore di Milan e Inter, riguardo la situazione Rafa Leao che si vive in casa rossonera

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore di Milan e Inter ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo Leao.

PAROLE – «Io guardo da fuori, perché non sono a Milanello anche se conosco bene l’ambiente, e la prima parola che mi viene in mente è confusione. Mi pare che Leao sia confuso. Il suo è prima di tutto un problema di testa, poi vengono le questioni tecniche. Ho una mia opinione. Lui è un talento, ha notevoli qualità, sia tecniche sia atletiche, ma non ha ancora raggiunto la maturità che deve avere un campione. Insomma, è come se fosse a metà strada. Non basta saper dribblare per poter essere definito un fuoriclasse, e invece con Leao si è esagerato un po’ con i complimenti».