Corona attacca Spalletti: «Tu non sei la mia Nazionale! Dovresti aver rispetto...»

Corona attacca Luciano Spalletti. Dichiarazioni durissime contro l’attuale CT della Nazionale italiana: le ultimissime notizie

Fabrizio Corona è andato contro il CT Luciano Spalletti (ex tecnico dell’Inter) con delle storie su Instagram ripudiando completamente l’allenatore della Nazionale accusandolo di non rispettoso nei confronti della squadra. Di seguito le parole sul CT che ha convocato Gabbia del Milan.

LE PAROLE DI FABRIZIO CORONA – «Poi parlano di fair play dietro a un muro di sponsor. Poi vengono a farci la morale sugli sciacalli. In questo caso aveva ragione Totti su questo personaggio, che spero a brevissimo sarà in cerca di autore oppure di una squadra dove riesce a star simpatico a qualcuno. Spalletti dovresti aver rispetto per la squadra che ti ha tirato fuori dai nani del calcio. Guarda cosa hai vinto tu e cosa ha vinto Inzaghi. Tu non sei la mia Nazionale»