Convocati Olanda per la Nations League: la SCELTA di Koeman su Reijnders

Ufficializzati i convocati dell’Olanda per i prossimi impegni di Nations League: queste le scelte del ct Koeman

Sono ufficiali i 26 giocatori convocati dall’Olanda per i prossimi impegni di Nations League. Si scenderà in campo ad ottobre, quando la selezione guidata da Ronald Koeman sfiderà l’Ungheria in trasferta e la Germania in casa (11 e 14 ottobre). Gli occhi dei tifosi del Milan saranno su Reijnders, regolarmente convocato. Questi i 26 calciatori:

Portieri: Flekken, Olij, Verbruggen

Difensori: Van Dijk, Dumfries, Geertruida, Hato, Van Hecke, De Ligt, J. Timber, De Vrij, Van de Ven

Centrocampisti: Gakpo, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Schouten, Q. Timber, Veerman

Attaccanti: Brobbey, Frimpong, Kluivert, Malen, Xavi Simons, Weghorst, Zirkzee