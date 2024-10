Convocati nazionale Milan, i giocatori impegnati oggi: quanti big in campo!

Convocati nazionale Milan, i giocatori rossoneri che scenderanno in campo oggi. Ci sono una grande serie di titolari!

I tifosi del Milan non hanno visto in campo questo weekend la propria squadra del cuore a causa degli impegni Nazionali. Quest’oggi, però, molti giocatori rappresentativi scenderanno in campo in Nations League.

Youssouf Fofana, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Belgio-Francia: lunedì 14 ottobre ore 20.45, Leuven – UEFA Nations League.

Matteo Gabbia (Italia)

Italia-Israele: lunedì 14 ottobre ore 20.45, Udine – UEFA Nations League.

Tijjani Reijnders (Olanda)

Germania-Olanda: lunedì 14 ottobre ore 20.45, Monaco – UEFA Nations League.

Davide Bartesaghi, Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli (Italia Under 20)

Portogallo-Italia: lunedì 14 ottobre ore 18.00, Coimbra – Elite League.