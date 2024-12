Convocati Milan per il Genoa, quante sorprese: torna Morata, out Musah. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, domani sera a San Siro, scenderà in campo per la giornata numero 16 del campionato di Serie A. Ad attendere i rossoneri ci sarà il Genoa: come riportato da Luca Bianchin ci saranno alcune sorprese tra i convocati.

Okafor e Morata si siederanno in panchina, così come Silvano Vos di Milan Futuro. Musah, invece, non prenderà parte al match a causa di un problema muscolare.