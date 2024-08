Convocati Lazio Milan, la decisione di Fonseca su Abraham: l’inglese già IN PANCHINA? Ecco la scelta del tecnico

Trapelano delle notizie importanti riguardanti i convocati di Paulo Fonseca per Lazio Milan: nonostante Tammy Abraham sia sbarcato a Milano solo oggi e non sia partito col resto della squadra per la trasferta contro i biancocelesti, l’attaccante inglese sarà convocato dal tecnico portoghese e raggiungerà il resto del gruppo.

A rivelarlo è il giornalista Daniele Longo: l’ex Roma si accomoderà in panchina in un reparto offensivo che oltre a lui vede la presenza dei soli Okafor e Camarda come prime punte (viste le indisponibilità di Morata e Jovic).