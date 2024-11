Conte dopo la pesante sconfitta: «Atalanta squadra più forte di noi!». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Atalanta, Antonio Conte ha parlato così. I partenopei, dopo questa sconfitta per 0 a 3, sono attesi dallo scontro diretto di settimana prossima contro l’Inter. Il Milan ha accorciato di 3 punti

SUL MATCH – «Penso che la squadra abbia espresso una buona prestazione. Certamente ci sono state situazioni, come gli episodi legati ai gol subiti, in cui avremmo potuto fare meglio. Tuttavia, non ho nulla da rimproverare in merito alla volontà e all’impegno mostrati dai ragazzi. Abbiamo speso molte energie nel tentativo di mantenere una pressione alta, che era fondamentale per contrastare il gioco dell’avversario».

SULLA FORZA DELL’ATALANTA – «Abbiamo affrontato una squadra che, al momento, è più forte di noi. Non intendo giustificare la sconfitta, ma l’avevo già sottolineato in conferenza stampa. L’Atalanta ha recentemente vinto l’Europa League e dispone di una rosa estremamente competitiva, adatta anche per la Champions League. Hanno un gruppo che gioca insieme da diversi anni, sotto la guida dello stesso allenatore, e merito loro per la crescita e il lavoro svolto nel tempo».

INSEGNAMENTO – «È fondamentale prendere questi risultati come insegnamenti, senza vergognarsi di ciò che è accaduto. Ogni partita offre l’opportunità di imparare e migliorare, e dobbiamo utilizzare queste esperienze per progredire. Solo così potremo avvicinarci sempre di più ai livelli che desideriamo raggiungere».