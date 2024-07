Consigli Milan: non solo Scuffet, anche il portiere del Sassuolo in LISTA dopo il KO di Sportiello

Il Milan guarda sul calciomercato dopo l’infortunio che dovrebbe tenere a lungo fuori Sportiello. Occhi anche su Consigli

L’infortunio di Sportiello potrebbe essere più grave del previsto. Il Milan dunque starebbe valutando di correre ai ripari sul mercato. Se nelle scorse ore sembra aver preso quota la pista che porta a a Simone Scuffet, quello dell’estremo difensore del Cagliari non sembra l’unico profilo sul tavolo.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, i dirigenti del Diavolo hanno fatto un sondaggio anche per Andrea Consigli (37 anni, nell’immagine), esperto portiere in uscita dal Sassuolo dopo tanti anni in neroverde. Seguito con forza anche dal Monza, Consigli ha però per questo messo momentaneamente in standby la proposta brianzola.