Conferenza stampa Slot: «Il Milan è una squadra SPECIALE per gli olandesi. Con Seedorf abbiamo parlato di LORO». Le parole

Slot è intervenuto in conferenza stampa dopo Milan Liverpool. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei Reds.

BEL REGALO DI COMPLEANNO – «Senz’altro. È stata una bellissima alternativa per festeggiare oggi, in Champions League, con il Liverpool e contro il Milan, che è una squadra speciale per tutti gli olandesi. Siamo andati sotto, ma poi ci siamo rimessi subito in possesso del gioco».

OLANDESI AL TOP – «Poco fa ero con Seedorf e abbiamo parlato di Gravenberch e Gakpo: sono speciali per tutti gli olandesi. Ma tutti hanno fatto una grande prova».

VITTORIA NEL GIORNO DEL COMPLEANNO COME MANCINI E HODGSON – «Coincidenze belle, ma cercheremo di fare ancora di più in futuro. Spero di fare come gli allenatori citati».

PROBLEMI DIFENSIVI DEL MILAN – «Non guardo mai l’altra squadra, mi concentro sulla mia. Non voglio criticare il Milan. Eravamo molto delusi dal risultato col Nottingham. È stato tutto molto tattico, sta a voi capire come andata: siete intelligenti riguardo il calcio».